Advertising

repubblica : Firenze, appello del Comune alla solidarietà: “Adotta la bolletta di un anziano solo o con pensione minima' [di Ern… - fabiozpp : RT @repubblica: Firenze, appello del Comune alla solidarietà: “Adotta la bolletta di un anziano solo o con pensione minima' [di Ernesto Fer… - PaolaBenv : RT @repubblica: Firenze, appello del Comune alla solidarietà: “Adotta la bolletta di un anziano solo o con pensione minima' [di Ernesto Fer… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Firenze, appello del Comune alla solidarietà: “Adotta la bolletta di un anziano solo o con pensione minima' - Paola_Glmnn : RT @repubblica: Firenze, appello del Comune alla solidarietà: “Adotta la bolletta di un anziano solo o con pensione minima' -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze appello

La Repubblica Firenze.it

Cento o duecento euro per aiutare gli anziani travolti dalle bollette schizzate alle stelle. Una donazione dai fiorentini, privati o aziende, per aiutare i 20 - 30 mila over 65 che vivono soli o hanno ...... lo ha fatto anche lo scorso agosto anel corso della conferenza stampa organizzata dall'Associazione 'Atto Primo Salute Ambiente Cultura' quando ha lanciato una tutti i medici di ...Dal Recovery Fund, 135 milioni. L'assessore: "Nasceranno la Biblioteca europea, il Museo della Resistenza e quello di arte digitale. E apriremo arene e anfiteatri in ogni Municipio" ...Firenze, 12 febbraio 2022 - Un appello per la ricerca di testimoni per un incidente stradale avvenuto venerdì 4 febbraio, intorno alle 20.30 in direzione di Campi Bisenzio, zona Osmannoro all'altezza ...