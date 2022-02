Covid: contagi ancora in calo in Sardegna ma 7 morti (Di domenica 13 febbraio 2022) In Sardegna calano ancora i contagi. Nell'Isola, nelle ultime 24 ore, si registrano 1579 ( - 400 circa) ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1270 diagnosticati da antigenico) ma ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 13 febbraio 2022) Incalano. Nell'Isola, nelle ultime 24 ore, si registrano 1579 ( - 400 circa) ulteriori casi confermati di positività al(di cui 1270 diagnosticati da antigenico) ma ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - Adnkronos : #Crisanti: “#Greenpass non c’entra con calo contagi”. - Adnkronos : Contagi covid in calo in Italia ma Ecdc avverte: 'Pandemia non è finita'. - infoitinterno : Bollettino Covid Italia, oggi 51.959 contagi e 191 morti per Coronavirus: i dati di domenica 13 febbraio - infoitinterno : Covid oggi Italia, 51.959 contagi e 191 morti: bollettino 13 febbraio -