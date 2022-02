Calcio: un gol di Cristante al 94' salva la Roma, con il Sassuolo finisce 2-2 (Di domenica 13 febbraio 2022) Reggio Emilia, 13 feb. -(Adnkronos) - Un gol di Cristante al 94' salva la Roma dal ko al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Tra neroverdi e giallorossi finisce 2-2 dopo un match ricco di emozioni e colpi di scena. Allo scadere del primo tempo i giallorossi conquistano un rigore e lo trasforma Abraham, ma a inizio ripresa immediato arriva l'autogol di Smalling sul tiro-cross di Traoré: Rui Patricio è protagonista di un goffo intervento che non evita il pari. Al 73' lo stesso Traoré completa la rimonta, poi Ferrari lascia i suoi in 10 per doppio giallo e in pieno recupero pareggia Cristante. Un punto a testa che cambia poco in classifica per le due squadra: capitolini settimi con 40 punti, emiliani dodicesimi a quota 30. Partenza intensa del Sassuolo: la squadra di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Reggio Emilia, 13 feb. -(Adnkronos) - Un gol dial 94'ladal ko al Mapei Stadium contro il. Tra neroverdi e giallorossi2-2 dopo un match ricco di emozioni e colpi di scena. Allo scadere del primo tempo i giallorossi conquistano un rigore e lo trasforma Abraham, ma a inizio ripresa immediato arriva l'autogol di Smalling sul tiro-cross di Traoré: Rui Patricio è protagonista di un goffo intervento che non evita il pari. Al 73' lo stesso Traoré completa la rimonta, poi Ferrari lascia i suoi in 10 per doppio giallo e in pieno recupero pareggia. Un punto a testa che cambia poco in classifica per le due squadra: capitolini settimi con 40 punti, emiliani dodicesimi a quota 30. Partenza intensa del: la squadra di ...

Advertising

pisto_gol : @Inter e @acmilan , non è il caso di aprire una inchiesta e di accertare, se ci sono, di chi sono le responsabilità… - SkySport : ?? RONALDO SBAGLIA A PORTA VUOTA ? Record negativo per il portoghese ex Juve ?? Il dato ? - SkySport : ???? SERIE A - 25^ GIORNATA ?? I risultati finali delle partite delle 15:00 ? ?? EMPOLI-CAGLIARI 1-1 ? ?? GENOA-SALERNIT… - TV7Benevento : Calcio: un gol di Cristante al 94' salva la Roma, con il Sassuolo finisce 2-2 (2) - - TV7Benevento : Calcio: un gol di Cristante al 94' salva la Roma, con il Sassuolo finisce 2-2 - -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio gol Sassuolo - Roma 2 - 2, Cristante salva i giallorossi Al 66' il Sassuolo costruisce una chance da gol: Traore libera al tiro Frattesi che sbaglia il ... Nel recupero, poi, la Roma pareggia con un colpo di testa di Cristante sugli sviluppi di un calcio d'...

Papere, autoreti e rossi: il Sassuolo scappa, la Roma si salva al 94' con un gol 'elettronico' I neroverdi partono bene, con Berardi che al 6' impegna subito Rui Patricio e Traore che al 7' andrebbe addirittura al gol, annullato per precedente tocco di mano. Al 12' è ancora Berardi a sfiorare ...

Valmontone-Bi.Ti-Calcio 1-1: Ciampi non basta ai giallorossi RomaToday KALINIC, Subito assist alla prima gara con l'Hajduk Prima partita da quando è tornato all'Hajduk Spalato per Nikola Kalinic, figliol prodigo del club croato appena tornato in forza alla società che l'ha lanciato nel calcio professionistico ... quello ...

ROMA - Cristante: "Non siamo contenti del pareggio, dovevamo vincere" Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN riguardo il match pareggiato contro il Sassuolo, dove l'azzurro è riuscito a siglare il gol del 2-2 finale: "Non ...

Al 66' il Sassuolo costruisce una chance da: Traore libera al tiro Frattesi che sbaglia il ... Nel recupero, poi, la Roma pareggia con un colpo di testa di Cristante sugli sviluppi di und'...I neroverdi partono bene, con Berardi che al 6' impegna subito Rui Patricio e Traore che al 7' andrebbe addirittura al, annullato per precedente tocco di mano. Al 12' è ancora Berardi a sfiorare ...Prima partita da quando è tornato all'Hajduk Spalato per Nikola Kalinic, figliol prodigo del club croato appena tornato in forza alla società che l'ha lanciato nel calcio professionistico ... quello ...Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN riguardo il match pareggiato contro il Sassuolo, dove l'azzurro è riuscito a siglare il gol del 2-2 finale: "Non ...