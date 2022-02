13 Febbraio | l’esordio di Radiosound24 | nella Giornata Mondiale della Radio proclamata dall’UNESCO | “Yes to radio | yes to trust”

(Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo due mesi di affinamento del palinsesto, e di verifiche tecniche, la nuova emittente milanese che trasmette in Dab+ e in streaming sceglie ladi oggi per lanciarsi ufficialmente sul mercato dellecommerciali. Nei prossimi mesi anche in FM sui 96.300.

