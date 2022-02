Tensione in Ucraina, la Cia teme un attacco della Russia per mercoledì (Di sabato 12 febbraio 2022) La Russia ha concentrato forze sufficienti per sferrare un attacco all’Ucraina, che a questo punto potrebbe scattare “in ogni momento”. La Cia ritiene che l’attacco della Russia all’Ucraina potrebbe essere sferrato la settimana prossima, precisamente mercoledì 16 febbraio Lo scrive il magazine online tedesco “Der Spiegel”, secondo cui i servizi americani e i militari Usa avrebbero informato il governo tedesco e altri Stati della Nato. Secondo diversi diplomatici, gli 007 avrebbero fornito diversi dettagli: “Sarebbero state descritte le rotte concrete dell’invasione russa, le singole unità e i compiti che dovrebbero assumere”. Il monito della Casa Bianca arriva alla fine di un’altra giornata tesissima tra Mosca ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Laha concentrato forze sufficienti per sferrare unall’, che a questo punto potrebbe scattare “in ogni momento”. La Cia ritiene che l’all’potrebbe essere sferrato la settimana prossima, precisamente16 febbraio Lo scrive il magazine online tedesco “Der Spiegel”, secondo cui i servizi americani e i militari Usa avrebbero informato il governo tedesco e altri StatiNato. Secondo diversi diplomatici, gli 007 avrebbero fornito diversi dettagli: “Sarebbero state descritte le rotte concrete dell’invasione russa, le singole unità e i compiti che dovrebbero assumere”. Il monitoCasa Bianca arriva alla fine di un’altra giornata tesissima tra Mosca ...

Radio1Rai : ??#Ucraina Israele ha disposto l'evacuazione delle famiglie dei diplomatici, invitando i concittadini a valutare di… - MediasetTgcom24 : Tensione in Ucraina, la Cia teme un attacco della Russia per mercoledì #americani #mercoledì16febbraio #tedesco… - vaticannews_it : La tensione in #Ucraina cresce di giorno in giorno. Biden ha detto ieri che è una guerra mondiale se americani e ru… - Lucavad72 : RT @SkyTG24: Crisi #Russia-#Ucraina, cresce la tensione: oggi telefonata #Putin-#JoeBiden. Cia teme attacco - Stefaniadilena : RT @ispionline: La tensione sulla questione #ucraina sembrava allentarsi, ma la riunione di ieri degli sherpa del formato #Normandia (Germa… -