AGI - A 20 giorni dalla caduta nel supergigante di Cortina d'Ampezzo con conseguente brutto infortunio alla gamba sinistra, Sofia Goggia è ritornata al cancelletto di partenza. Lo ha fatto oggi sulle nevi cinesi della pista 'Rock' di Yanqing in occasione della prima prova cronometrata della discesa libera dei Giochi olimpici di Pechino. La gara si svolgerà martedì 15. La campionessa olimpica in carica della specialità è risultata la miglior azzurra con il dodicesimo tempo della prova. Ovviamente si tratta di un crono ininfluente perché l'aspetto più importante per Sofia era quello di riassettarsi sugli sci dopo le lesioni riportate che dovranno comunque essere trattate a fine stagione. "Ero ben concentrata e consapevole delle cose da fare, sono molto contenta.

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Goggia Goggia, prova superata: 'Orgogliosa di essere qui. Ora devo costruire la discesa' Al via il solito rituale, solo più rallentato, più vissuto del solito: pugnetto sul cuore, pugnetto sulla fronte, bastoncini fuori dal cancelletto. Poi Sofia Goggia è uscita e ha fatto ciò che tre settimane fa sembrava impossibile, e che lei invece sognava così tanto: prendere parte alla prima prova della discesa dei Giochi di Pechino, sulla 'Rock' ...

Sofia Goggia torna in pista: 'E' bellissimo essere qua' AGI - A 20 giorni dalla caduta nel supergigante di Cortina d'Ampezzo con conseguente brutto infortunio alla gamba sinistra, Sofia Goggia è ritornata al cancelletto di partenza. Lo ha fatto oggi sulle nevi cinesi della pista 'Rock' di Yanqing in occasione della prima prova cronometrata della discesa libera dei Giochi ...

Giochi olimpici - Sofia Goggia, prima prova in discesa e sollievo Eurosport IT La gioia di Sofia: "Sono contentissima di questa prova, ho cercato di capire le reazioni del ginocchio" Sofia Goggia c'è, chiude al 12° posto la prima prova di Yanqing e la conferma che le sensazioni sono quelle giuste, arrivano nell'intervista concessa a Rai Sport. “Sono contentissima, dopo Cortina era ...

Pechino 2022: Goggia, 'sono molto contenta, ho tanta voglia di gareggiare' Così Sofia Goggia dopo la prima prova della discesa olimpica chiusa al 15° posto. Pubblicità "Ero ben concentrata e consapevole delle cose da fare, sono molto contenta -aggiunge la 29enne bergamasca-.

