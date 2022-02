Sci alpino, startlist gigante uomini Olimpiadi: orari 13 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali italiani (Di sabato 12 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio si disputerà il gigante maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Spazio alla prima prova tecnica per gli uomini ai Giochi dopo che si sono svolte discesa, superG e combinata. Si preannuncia grande spettacolo tra le porte larghe, dove diversi atleti hanno le carte in regola per puntare a una medaglia. L’Italia si affida a un talento di primissimo piano. Luca De Aliprandini, vice campione del mondo e in questa stagione sul podio in Coppa del Mondo per la prima volta in carriera, si è rimesso in sesto dopo la caduta di Adelboden e punta a fare saltare il banco. Il trentino ha avuto in dote il pettorale numero 2 e andrà all’attacco. La sfida verrà lanciato allo svizzero Marco Odermatt (pettorale numero 4), al francese Alexis Pinturault (6), al croato Filip Zubcic (3), al norvegese Henrik ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Domenica 13si disputerà ilmaschile alleInvernali di Pechino 2022. Spazio alla prima prova tecnica per gliai Giochi dopo che si sono svolte discesa, superG e combinata. Si preannuncia grande spettacolo tra le porte larghe, dove diversi atleti hanno le carte in regola per puntare a una medaglia. L’Italia si affida a un talento di primissimo piano. Luca De Aliprandini, vice campione del mondo e in questa stagione sul podio in Coppa del Mondo per la prima volta in carriera, si è rimesso in sesto dopo la caduta di Adelboden e punta a fare saltare il banco. Il trentino ha avuto in dote il pettorale numero 2 e andrà all’attacco. La sfida verrà lanciato allo svizzero Marco Odermatt (pettorale numero 4), al francese Alexis Pinturault (6), al croato Filip Zubcic (3), al norvegese Henrik ...

