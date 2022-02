Roma, l’Arsenal pronto ad offrire Xhaka per Abraham: la situazione (Di sabato 12 febbraio 2022) Non è un bel momento in quel di Roma. La squadra giallorossa è reduce dalla brutta sconfitta per 2-0 contro l’Inter, che è costata l’uscita dalla Coppa Italia per la banda di José Mourinho. Il mercato di gennaio si è concluso e quindi non è possibile correre ai ripari, ma Tiago Pinto è già al L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Non è un bel momento in quel di. La squadra giallorossa è reduce dalla brutta sconfitta per 2-0 contro l’Inter, che è costata l’uscita dalla Coppa Italia per la banda di José Mourinho. Il mercato di gennaio si è concluso e quindi non è possibile correre ai ripari, ma Tiago Pinto è già al L'articolo

Advertising

asromaliveit1 : L'#Arsenal starebbe pensando ad un folle scambio. #Xhaka per #Abraham a giugno, le ultime. #CalciomercatoRoma - Dayline1993 : RT @asromaliveit1: Secondo il @TheSunFootball, l'#Arsenal avrebbe messo nel mirino #DouglasLuiz dell'#AstonVilla e sarebbe intenzionato ad… - asromaliveit1 : Secondo il @TheSunFootball, l'#Arsenal avrebbe messo nel mirino #DouglasLuiz dell'#AstonVilla e sarebbe intenzionat… - WhiteWidow_5050 : Ciao @PiaceGianluca ma quindi cambiamo le big in funzione di quel che ci piace meglio per sfondare la Roma? No perc… - SimoneFalc01 : @paolobrozovic88 @matt_eoo0 Si era Juve-Roma dove non ha ravvisato un tocco di mano di Cuadrado al gol di Kean e no… -