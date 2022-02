NBA 2021/2022: Jazz vincono a Orlando, vittoria per i Bulls (Di sabato 12 febbraio 2022) I risultati delle sfide nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio della regular season di NBA 2021/2022. Altro successo per i Chicago Bulls, che trascinati da un DeRozan da 35 punti vincono per 134-122 in casa dei Minnesota Timberwolves e rimangono incollati ai Miami Heat in vetta alla Conference Est. Successo in trasferta anche per gli Utah Jazz, che battono 114-99 gli Orlando Magic. I Denver Nuggets poi cedono 102-108 contro i Boston Celtics, mente i San Antonio SPurs hanno la meglio sugli Atalanta Hawks per 136-121. I Philadelphia 76ers vincono in casa degli Oklahoma City Thunder 100-87, mentre I Clveveland Cavaliers si impongono per 120-113 sugli Indiana Pacers. Infine, gli Charlotte Hornets travolgono i Detroit Pistons con il punteggio di 141-119. I ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) I risultati delle sfide nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio della regular season di NBA. Altro successo per i Chicago, che trascinati da un DeRozan da 35 puntiper 134-122 in casa dei Minnesota Timberwolves e rimangono incollati ai Miami Heat in vetta alla Conference Est. Successo in trasferta anche per gli Utah, che battono 114-99 gliMagic. I Denver Nuggets poi cedono 102-108 contro i Boston Celtics, mente i San Antonio SPurs hanno la meglio sugli Atalanta Hawks per 136-121. I Philadelphia 76ersin casa degli Oklahoma City Thunder 100-87, mentre I Clveveland Cavaliers si impongono per 120-113 sugli Indiana Pacers. Infine, gli Charlotte Hornets travolgono i Detroit Pistons con il punteggio di 141-119. I ...

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2021 Diretta/ Reggio Emilia Crailsheim (0 - 0) streaming video tv: palla a due, via! ... praticamente un calendario da regular season NBA, e purtroppo va anche detto che i rinvii per ... presso la Unipol Arena: il match è valido come recupero nel gruppo J di basket Europe Cup 2021 - 2022 , ...

Paul da non credere: 19 assist. E Phoenix domina i campioni Lo ha fatto anche contro Milwaukee, nella rivincita delle Finals 2021. Una partita in cui Phoenix ... a 37 anni, è il miglior assistman dell'Nba, una partita leggendaria con 17 punti e 19 assist, più ...

Basket, NBA 2021-22: tutti gli scambi del mercato entro la trade deadline del 10 febbraio Eurosport IT NBA 2021/2022: Jazz vincono a Orlando, vittoria per i Bulls I risultati delle sfide nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio della regular season di NBA 2021/2022. Altro successo per i Chicago Bulls, che trascinati da un DeRozan da 35 punti vincono per ...

NBA - I Boston Celtics firmano rincalzi per problemi di roster E secondo le informazioni di ESPN, le prime firme saranno quelle di Luke Kornet e Sam Hauser su un contratto fino alla fine della stagione 2021-22. Il primo è un grande ... in sette partite ...

