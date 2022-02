Napoli-Inter: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di sabato 12 febbraio 2022) Il match di cartello della 25esima giornata si gioca di sabato alle ore 18: il Napoli di Luciano Spalletti, grande ex della partita, ospita... Leggi su calciomercato (Di sabato 12 febbraio 2022) Il match di cartello della 25esima giornata si gioca di sabato alle ore 18: ildi Luciano Spalletti, grande ex della partita, ospita...

Advertising

Inter : I nerazzurri sono in volo verso Napoli ?? #NapoliInter #Inter #SerieA #Football - 23_Frog : Verso Napoli-Inter ???? #ForzaInter #Inter #Training - Inter : ?? | SQUADRA Ecco i 2?2? giocatori convocati da Simone Inzaghi per #NapoliInter ?? - Boboj29 : Rassegna stampa del 12/02/22 Tutte le prime sul duello Napoli-Inter di oggi pomeriggio Si parla di scudetto ,quella… - anna_1951 : RT @ilciccio67: @Angelo_P71 Il Napoli non ha fatto alcun colpo di stato calcistico. Senza calciopoli la Juve avrebbe già la quarta stella e… -