Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli aspettano un bambino: l'annuncio ad Amici (Di sabato 12 febbraio 2022) Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli annuncio ad Amici Oggi pomeriggio, sabato 12 febbraio, c'è stata una nuova registrazione di Amici 21, la diciannovesima puntata. Erano presenti tantissimi ospiti. Infatti, direttamente da Sanremo, c'erano Sangiovanni, Aka7even, Irama ed Emma (ha valutato una gara di cover). Poi c'è stato Beppe Vessicchio (a giudicare un'altra gara dei cantanti) L'articolo proviene da Novella 2000.

vibescarola : RT @Starry_night008: Aggiungiamo ai giudici venduti secondo i Todarucci anche Marcello Sacchetta?peccato che sia anche quello che ha dato 3… - lolla_dimarsico : RT @BiasiErika: Carola vince per la seconda settimana la prova tim e arriva prima nelle gare di versatilità e tecnica e in una di hip hop i… - Starry_night008 : Aggiungiamo ai giudici venduti secondo i Todarucci anche Marcello Sacchetta?peccato che sia anche quello che ha dat… - fanpage : Una bellissima notizia in casa #Amici: Giulia Pauselli aspetta un figlio da Marcello Sacchetta! - fit_mintag : RT @Quellochetutti1: Giulia Pauselli è incinta! Ecco tutti i dettagli sull'annuncio avvenuto nella registrazione di oggi ???? -