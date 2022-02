KeyJey Ragusa, Daniele Buffolino allo stage del 21 a Enna (Di sabato 12 febbraio 2022) Ragusa – Daniele Buffolino, giovane atleta della KeyJey Ragusa, prenderà parte, lunedì 21 febbraio, a uno stage per la preparazione della squadra siciliana che parteciperà ai Giochi delle isole edizione 2022. L’appuntamento si terrà al palasport di Enna Bassa dalle 15,30 alle 19. Buffolino è stato selezionato assieme ad altri 21 atleti isolani. “Siamo entusiasti di questa convocazione – chiariscono dalla società iblea – che non fa altro se non confermare la tradizione di attenzione che continuiamo a riservare nei confronti delle giovani leve. Era già accaduto lo scorso anno proprio con i Giochi delle isole. Cercheremo di ripeterci pure nel 2022. Tra l’altro, non è il primo stage del genere visto che un altro si è già tenuto nelle ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 12 febbraio 2022), giovane atleta della, prenderà parte, lunedì 21 febbraio, a unoper la preparazione della squadra siciliana che parteciperà ai Giochi delle isole edizione 2022. L’appuntamento si terrà al palasport diBassa dalle 15,30 alle 19.è stato selezionato assieme ad altri 21 atleti isolani. “Siamo entusiasti di questa convocazione – chiariscono dalla società iblea – che non fa altro se non confermare la tradizione di attenzione che continuiamo a riservare nei confronti delle giovani leve. Era già accaduto lo scorso anno proprio con i Giochi delle isole. Cercheremo di ripeterci pure nel 2022. Tra l’altro, non è il primodel genere visto che un altro si è già tenuto nelle ...

