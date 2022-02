Juve, l’avviso di Emery: «Champions? Vogliamo eliminare i top club» (Di domenica 13 febbraio 2022) Emery avvisa la Juve: le dichiarazioni del tecnico del Villarreal in vista della partita di Champions League Il tecnico del Villarreal Unai Emery è tornato a parlare dell’attesissima sfida di Champions League contro la Juventus. Di seguito le sue parole al sito ufficiale del club spagnolo dopo il pareggio per 0-0 contro il Real Madrid. Emery – «Sono felice, è stata una bella partita. Entrambe le squadre hanno avuto le loro opportunità ed entrambe le squadre avrebbero potuto segnare. È solo un punto, ma lo prendiamo come qualcosa di positivo. Vogliamo competere contro avversari come questo. In Liga stiamo cercando di essere tra le prime della classe, mentre in Champions League Vogliamo metterci ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022)avvisa la: le dichiarazioni del tecnico del Villarreal in vista della partita diLeague Il tecnico del Villarreal Unaiè tornato a parlare dell’attesissima sfida diLeague contro lantus. Di seguito le sue parole al sito ufficiale delspagnolo dopo il pareggio per 0-0 contro il Real Madrid.– «Sono felice, è stata una bella partita. Entrambe le squadre hanno avuto le loro opportunità ed entrambe le squadre avrebbero potuto segnare. È solo un punto, ma lo prendiamo come qualcosa di positivo.competere contro avversari come questo. In Liga stiamo cercando di essere tra le prime della classe, mentre inLeaguemetterci ...

