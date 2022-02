Gallinari vola in testa ai 2 16 metri di Poeltl | che poster!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gallinari vola

Rai Sport

Gli highlights della vittoria 136 - 121 dei San Antonio Spurs sul parquet degli Atlanta Hawks di Danilo, che chiude con 16 punti, 9 rimbalzi e una giocata niente male.Atlanta , priva dell'azzurro Danilo(out per un dolore al tendine d'Achille), sfrutta l'ottima serata di Young e Huerter , a segno rispettivamente con 28 e 21 punti, e si avvicina alla zona ...Quinta vittoria consecutiva in casa per i Jazz, mentre ad Atlanta non bastano i 16 punti di Danilo Gallinari per evitare il rovescio interno contro gli Spurs. Tripla doppia per Nikola Jokic (23-16-11) ...I Jazz ritrovano Mitchell dopo otto gare e battono nettamente Brooklyn, al settimo stop di fila. Dallas travolge i Sixers con la tripla doppia dello sloveno.