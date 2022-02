Covid, in Francia stop ai test: per entrare basta essere vaccinati (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo la fase acuta della quarta ondata di Covid in Europa, da qualche giorno molti Paesi hanno iniziato ad allentare le restrizioni imposte, anche molto di più di quanto raccomandato dalle autorità ... Leggi su globalist (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo la fase acuta della quarta ondata diin Europa, da qualche giorno molti Paesi hanno iniziato ad allentare le restrizioni imposte, anche molto di più di quanto raccomandato dalle autorità ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, la governatrice di New York revoca l'obbligo delle mascherine al chiuso. In Gb, Johnson punta a eliminare le… - petergomezblog : Covid, il mondo verso l’addio alle restrizioni: la Francia pronta a revocare il Green pass e New York elimina le ma… - GiovaQuez : Per decessi Covid siamo in linea con gli altri grandi Paesi europei. Per milione di abitanti i nostri numeri sono m… - globalistIT : Le autorità di Parigi hanno allentato una delle misure di sicurezza dopo il calo dei contagi - Tg3web : La protesta dei camionisti canadesi contro l'obbligo di vaccinazione e le restrizioni anti covid trova imitatori in… -