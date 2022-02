Buon compleanno Vittorio Pusceddu | Claudia Mori…

(Di sabato 12 febbraio 2022) …Rosy Bindi, Costa Gravas, Marina Doria,Emanuele di Savoia, Franco Luxardo, Paolo Panerai, Angelo Branduardi, Renato Balduzzi, Daniele Masala, Marco Morandi, Paolo Faragò… Oggi 12 febbraio compiono gli anni:, ex calciatore Cagliari, Ascoli, Verona, Torino, Udinese, Napoli, Fiorentina, allenatore; Carla Vasio, scrittrice, poetessa; Boris Ulianich, politico; Irene Camber, ex schermitrice; Giancarlo Pallavicini, economista, manager; Paolo Clarotti, giurista; Costa Gravas, regista, sceneggiatore, produttore; Nidia Pausich, ex cestista; Marina Doria, ex sciatrice d’acqua, moglie diEmanuele di Savoia; Franco Luxardo, imprenditore, ex schermidore, dirigente sportivo; Filippo Liardo, pittore, scultore; Antonio Vinciguerra, pittore, scultore, disegnatore;...

Advertising

FBiasin : - Ha fatto di tutto per vestire la maglia dell’#Inter. - Ha rinnovato il suo contratto senza fare un capriccio. - Q… - sscnapoli : ?? Buon compleanno, Christian! ?? ?? #ForzaNapoliSempre - juventusfc : Buon compleanno, @OfficialCiro ?? - juveukfans : RT @juventusfc: Buon compleanno, @OfficialCiro ?? - chpaghetti : @marcogiusti Complimenti e buon compleanno ! -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Corriere dello Sport

Gli auguri, infine, gli arrivano anche da Calvagese, con le parole del sindaco Simonetta Gabana : "Riccardo, 19 anni e un successo meritatissimo. Non vediamo l'ora di festeggiarti ...Nel giorno del suo 41esimo, ha rimontato 37 posizioni il torinese Edoardo Molinari, da ... PRIMO GIRO:inizio per Francesco Laporta al Ras Al Khaimah Classic di golf. Negli Emirati Arabi ...Il buongiorno ai lettori lo porge Giovanni Pimpinelli, che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari, dagli amici e dalla nostra redazione.Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...