Un progetto per giovani e terzo settore (Di venerdì 11 febbraio 2022) C'è anche la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, guidata da Antonio Guicciardini Salini, tra le undici fondazioni bancarie che sostengono gli enti del terzo settore nella realizzazione di ... Leggi su lanazione (Di venerdì 11 febbraio 2022) C'è anche la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, guidata da Antonio Guicciardini Salini, tra le undici fondazioni bancarie che sostengono gli enti delnella realizzazione di ...

Ultime Notizie dalla rete : progetto per Genova, al via settimana prossima i lavori di ristrutturazione dell'ex mercato di via Bologna ... ci saranno spazi dedicati alla riparazione e al recupero di oggetti , alla loro vendita e anche un Repair café e una sala multimediale per attività aperte al pubblico e per il quartiere. Il progetto ...

√ Quando Little Steven cambiò Netflix (e fece debuttare Springsteen come attore) ... CEO di Netlifx, a proporgli il progetto. Van Zandt non credette alle sue orecchie quando Netlfix ... Ecco il racconto della reazione di Van Zandt: La serie sarebbe andata avanti per tre stagioni, fino ...

Alla Iozzelli 'Un albero per il futuro' Un progetto per la biodiversità

Progetto Gaia cerca volontarie/i per migrazione degli anfibi
L'associazione Progetto Gaia di Ospedaletto Euganeo, impegnata nella difesa dell'ambiente e degli animali è alla ricerca di volontarie e volontari per l'attività di aiuto per la migrazione degli anfib ...

Sostenibile e sempre più inclusivo. Ecco come sarà il MAXXI del futuro Roma - Un museo più sostenibile, inclusivo, aperto all’innovazione. Il MAXXI cambia pelle e lancia un vero e proprio progetto di rigenerazione urbana accingendosi a diventare un polo di ricerca e cent ...

