Un bus per studenti prende fuoco a Frosinone. Tutti salvi grazie all'autista

AGI - Un bus di linea di nuova generazione ed adibito al trasporto degli studenti è andato completamente distrutto dalle fiamme partite dal vano motore mentre era in viaggio. L'autista compresa la situazione ha immediatamente accostato e fatto scendere gli studenti diretti al plesso della Folcara e distante oramai poche centinaia di metri. Il tempo di lasciare l'abitacolo che le fiamme hanno divorato tutto sotto gli occhi allibiti dei passeggeri e degli altri passanti. I vigili del fuoco intervenuti hanno quindi messo in sicurezza la zona e spento gli ultimi focolai.

