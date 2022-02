Snowboard, Pechino 2022: Ayumu Hirano conquista l’oro nell’halfpipe. Shaun White 4° (Di venerdì 11 febbraio 2022) Uno strepitoso Ayumu Hirano vince la medaglia d’oro nell’halfpipe maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Dopo una prima run da 33.75 punti e una seconda da 91.75, è la terza prova ad essere quella decisiva per il grande risultato. Il giapponese non commette errori e stupisce tutti con una prestazione pazzesca che gli vale la prima posizione con ben 96.00 punti. Medaglia d’argento per l’australiano Scotty James, che totalizza 92,50 punti nella seconda run, e bronzo per lo svizzero Jan Scherrer, autore di un’ottima seconda prova da 87.25 punti. Termina invece in quarta posizione la leggenda statunitense Shaun White (85.00), alla sua ultima Olimpiade in carriera. Peccato che non sia arrivata una medaglia, ma ciò che ha fatto questo ragazzo resterà per sempre ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Uno strepitosovince la medaglia d’oromaschile alle Olimpiadi Invernali di. Dopo una prima run da 33.75 punti e una seconda da 91.75, è la terza prova ad essere quella decisiva per il grande risultato. Il giapponese non commette errori e stupisce tutti con una prestazione pazzesca che gli vale la prima posizione con ben 96.00 punti. Medaglia d’argento per l’australiano Scotty James, che totalizza 92,50 punti nella seconda run, e bronzo per lo svizzero Jan Scherrer, autore di un’ottima seconda prova da 87.25 punti. Termina invece in quarta posizione la leggenda statunitense(85.00), alla sua ultima Olimpiade in carriera. Peccato che non sia arrivata una medaglia, ma ciò che ha fatto questo ragazzo resterà per sempre ...

Advertising

Eurosport_IT : 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10… - Eurosport_IT : OMAR VISINTIN CI REGALA UN'ALTRA MEDAGLIA! ?????? Il 'Baffo di Merano' vive una giornata da sogno a Pechino: riviviam… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Ottava medaglia per l'Italia alle Olimpiadi invernali: è il bronzo di Omar Visintin nello snowboard… - RSIsport : ???????? Quinta medaglia per la Svizzera ai Giochi di Pechino grazie a Jan Scherrer. Il sangallese ha conquistato il br… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @Eurosport_IT: 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10 febbra… -