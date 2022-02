Skeleton | Pechino 2022 | Christopher Grotheer vola anche nella terza manche e vede l’oro! Amedeo Bagnis punta la top10

(Di venerdì 11 febbraio 2022)si conferma saldamente al comando dopo ladella gara dimaschile valevole per i Giochi Olimpici invernali di, ed è prontissimo a mettere le mani sulla medaglia d’oro. Al National Sliding Centre di Yanqing, infatti, il dominio del teutonico prosegue, dato che il ventinovenne nativo di Wernigerode ha allungato ancora il suo margine nei confronti dei più immediati inseguitori, capeggiati dal connazionale Axel Jungk., già ampiamente in fuga dopo le prime due discese disputate ieri, oggi ha fatto segnare un ottimo 1:00.16 portandosi ad un tempo complessivo di 3:00.49. Il suo vantaggio su Axel Jungk diventa ora di 85 centesimi (la sua mè da ...

13.14 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza manche della gara dimaschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di2022. Buongiorno amici ...... mentre nellofemminile c'è Narracott davanti a tutte dopo le prime due manches. Margaglio è per il momento 16esima. Short track, al Capital Indoor Stadium diAriana Fontana è ...Christopher Grotheer si conferma saldamente al comando dopo la terza manche della gara di skeleton maschile valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, ed è prontissimo a mettere le mani ...Non lo farò mai più!'". Così Julia Kanakina, skeletonista russa alle Olimpiadi di Pechino, racconta il suo primo "incontro" con questo sport. Oggi Julia è campionessa mondiale junior di skeleton ...