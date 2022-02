Scoppia il caso all’Inter | pesanti accuse ad Handanovic!

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Nonostante l’ottima stagione fin qui disputata d, nello spogliatoio dei nerazzurri c’è qualche malumore. Si tratta di Ionut Radu, secondo portiere interista che lamenta uno scarso minutaggio e lo fa attraverso le parole del suo agente. Oscar Damiani, agente del giocatore, ai microfoni di Tuttosport ha dichiarato: ”Siamo delusi, noi ma soprattutto il ragazzo, che si allena sempre in modo ineccepibile.gli fanno sempre i complimenti. In Coppa Italia contro la Roma avrebbe potuto giocare mostrando le sue qualità, ma non è stato così. Per me era logico e giusto che giocasse Radu.’‘ FOTO: Getty – Dumfries Radu Inter Damiani ha poi aggiunto: “Il prossimo mese ci saranno tante partite. Dovesse infortunarsi Handanovic, avresti a disposizione un tesserato che ha giocato poco o niente. Continuo a pensare che avrebbe potuto lasciare ...

Advertising

infoitsport : Napoli-Inter, lo zaino dell’arbitro fa discutere: scoppia il caso - sardanews : Scoppia il caso Oristano: al pronto soccorso medici in affitto pagati a peso d’oro - infoitsport : Inter, scoppia il caso interno | L'agente del talento: 'Siamo allibiti' - Bianca34874951 : RT @calciomercatoit: ????#Inter, scoppia il caso interno. L'agente di #Radu: '#Handanovic vuol giocare sempre. Il suo mi pare un atteggiament… - CalcioOggi : Inter, scoppia il caso interno | L'agente del talento: 'Siamo allibiti' - -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia caso

L'Unione Sarda.it

I medici in affitto pagati a peso d'oro per il servizio di pre triage al pronto soccorso di Oristano diventano un clamorosonazionale, denunciato senza mezzi termini dal presidente nazionale della Simeu, la Società italiana medicina dell'emergenza urgenza, Fabio De Iaco. In pratica il San Martino di Oristano, da ...Le forze statunitensi non sono attualmente autorizzate ad entrare in Ucraina seuna guerra ...che il governo degli Stati Uniti non sarà in grado di evacuare i cittadini statunitensi indi ...Damiani: “Noi delusi, non possiamo più stare zitti”. Al termine dell’ennesima manifestazione di amarezza, Damiani si congeda dicendo: “Siamo profondamente delusi. Il rapporto tra le parti sembra ...IL RICORSO DEL CIO – Il Cio ha però deciso di impugnare la riammissione della Valieva e il caso sarà gestito dalla Corte arbitrale sportiva del tribunale di Losanna, che come di consueto ha aperto una ...