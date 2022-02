Milano | una statua per Margherita Hack | la prima dedicata a una scienziata

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La scultura in bronzo sarà realizzata dall’artista bolognese Sissi e installata il primo giugno in Largo Richini, davanti all’Università

Advertising

AngeloCiocca : #Milano, l’assalto della #babygang al tram Atm: fa le flessioni sui binari e il lancio di sassi contro mezzo, condu… - caritas_milano : Ieri Tommaso, il nostro Social Media Manager, è morto in un incidente stradale. Oggi vogliamo ricordarlo solare e… - Inter : INTER x KARTELL love Milano In occasione del #DerbyMilano, l'Inter celebra il proprio legame con la città e torna… - notadom1 : RT @AngeloCiocca: #Milano, l’assalto della #babygang al tram Atm: fa le flessioni sui binari e il lancio di sassi contro mezzo, conducente… - MarcoStefani76 : @ItaliaViva @matteorenzi Ora attacchi anche la magistratura?mi ricordi qualcuno che vive nei pressi di Milano ed ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano una

Il virologo Fabrizio Pregliasco , docente della Statale diha detto all' AdnKronos che non sarebbe male tenerlo ancora un po': "È chiaro che èscelta politica, ma dal punto di vista del ...... l'attrice Lucia Mascino torna a calcare le scene del Teatro Parenti, "casa dell'arte", dice, "... anche a Capodanno ("ne ho fatti due") perché quando pensa a"penso al Parenti e da lì ...A quel punto, al dipendente non è rimasto altro da fare che chiamare il 112. In viale Famagosta è quindi intervenuta una Volante della polizia di Stato, che ha raccolto la testimonianza dell’uomo e ...Dobbiamo essere capaci di un appello per una reale prossimità. Don Tullio Proserpio, cappellano all'Istituto Tumori di Milano Don Tullio Proserpio: In Italia abbiamo uno dei migliori sistemi sanitari ...