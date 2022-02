Mahmood e Blanco, chi è Michelangelo e come li ha fatti incontrare (Di venerdì 11 febbraio 2022) Michelangelo è il produttore e colui che ha fatto incontrare Mahmood e Blanco: tutto quello che c’è da sapere su di lui. Mahmood e Blanco hanno trionfato sul palco dell’Ariston con la vittoria del brano in gara Brividi. Forse però non tutti sanno che dietro i due artisti ci sarebbe il loro produttore,Michele Zocca in arte Michelangelo grazie al quale i due cantanti si sarebbero conosciuti. Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo 2022 (via social)Brividi è il brano cantato da Mahmood e Blanco vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo. È stato proprio il loro produttore, Michelangelo, ad accompagnare i due artisti con il pianoforte nel corso ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 11 febbraio 2022)è il produttore e colui che ha fatto: tutto quello che c’è da sapere su di lui.hanno trionfato sul palco dell’Ariston con la vittoria del brano in gara Brividi. Forse però non tutti sanno che dietro i due artisti ci sarebbe il loro produttore,Michele Zocca in artegrazie al quale i due cantanti si sarebbero conosciuti., vincitori del Festival di Sanremo 2022 (via social)Brividi è il brano cantato davincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo. È stato proprio il loro produttore,, ad accompagnare i due artisti con il pianoforte nel corso ...

