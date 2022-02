LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Ducati ed Aprilia in vetta (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.52 Vinales prova ad impensierire Miller. L’Aprilia, seconda overall con l’iberico, segna il miglior tempo nel terzo rilevamento cronometrico. 9.48 Poca attività in questo momento in pista. Attendiamo nuovi riferimenti, nessuno in questo momento sembra in grado di impensierire Jack Miller (Ducati). 9.46 La classifica aggiornata: 1 43 J. MILLER 1:33.114 2 12 M. VIÑALES +0.033 3 42 A. RINS +0.092 4 4 A. DOVIZIOSO +0.131 5 20 F. QUARTARARO +0.214 6 89 J. MARTIN +0.244 7 30 T. NAKAGAMI +0.280 8 41 A. ESPARGARO +0.303 9 44 P. ESPARGARO +0.341 10 5 J. ZARCO +0.478 9.43 Quinto posto per Quartararo (Yamaha), Jack Miller è sempre leader con 33 millesimi di vantaggio su Maverick ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.52 Vinales prova ad impensierire Miller. L’, seconda overall con l’iberico, segna il miglior tempo nel terzo rilevamento cronometrico. 9.48 Poca attività in questo momento in pista. Attendiamo nuovi riferimenti, nessuno in questo momento sembra in grado di impensierire Jack Miller (). 9.46 La classifica aggiornata: 1 43 J. MILLER 1:33.114 2 12 M. VIÑALES +0.033 3 42 A. RINS +0.092 4 4 A. DOVIZIOSO +0.131 5 20 F. QUARTARARO +0.214 6 89 J. MARTIN +0.244 7 30 T. NAKAGAMI +0.280 8 41 A. ESPARGARO +0.303 9 44 P. ESPARGARO +0.341 10 5 J. ZARCO +0.478 9.43 Quinto posto per Quartararo (Yamaha), Jack Miller è sempre leader con 33 millesimi di vantaggio su Maverick ...

