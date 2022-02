Liga 2021 2022 | Siviglia ok | 2-0 all’Elche

(Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo tre pareggi consecutivi, iltorna alla vittoria in campionato e si prepara psicologicamente nel migliore dei modi allo spareggio di Europa League contro la Dinamo Zagabria. Al Sanchez Pizjuan la squadra di Lopetegui batte 2-0 l’Elche e blinda il secondo posto della classifica di, con un +10 dal Betis (una gara in meno). Al 70? è Papu Gomez a sbloccare il risultato per gli andalusi che raddoppiano al 76? con Mir su assiut del nuovo acquisto Martial. Quattordicesima posizione per l’Elche che torna a perdere dopo cinque partite di imbattibilità. Nel prossimo turno – il venticinquesimo – ilfarà visita all’Espanyol. SportFace.

