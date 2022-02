Federica Calemme tra Gianmaria e Alex Belli: ecco la verità sui due (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non è durata moltissimo la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip 6, ma Federica Calemme la sua impronta l’ha lasciata. L’ex gieffina ha fatto parlare di sé specialmente per il suo avvicinamento a Gianmaria Antinolfi. Ora che entrambi sono fuori dal loft di Cinecittà possono continuare quanto avevano iniziato nel reality show e sembrerebbe procedere a gonfie vele il loro rapporto come la stessa modella ha confermato nel format ‘Casa Chi’. Le parole di Federica Calemme Federica Calemme ha dichiarato a ‘Casa Chi’: “Se Gianmaria mi è subito piaciuto esteticamente e caratterialmente? Sì mi piaceva, perché il mio ideale di uomo è moro, mediterraneo, però non mi aspettavo che sarebbe nata una storia. Anche perché sapevo che lui era impegnato. ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non è durata moltissimo la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip 6, mala sua impronta l’ha lasciata. L’ex gieffina ha fatto parlare di sé specialmente per il suo avvicinamento aAntinolfi. Ora che entrambi sono fuori dal loft di Cinecittà possono continuare quanto avevano iniziato nel reality show e sembrerebbe procedere a gonfie vele il loro rapporto come la stessa modella ha confermato nel format ‘Casa Chi’. Le parole diha dichiarato a ‘Casa Chi’: “Semi è subito piaciuto esteticamente e caratterialmente? Sì mi piaceva, perché il mio ideale di uomo è moro, mediterraneo, però non mi aspettavo che sarebbe nata una storia. Anche perché sapevo che lui era impegnato. ...

