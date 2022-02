Fabian Ruiz | “Venire a Napoli un passo in avanti | devo ringraziare Mertens”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 11 febbraio 2022)ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN, ripercorrendo alcuni degli elementi più importanti della sua avventura a, iniziata quattro stagioni fa, quando sulla panchina azzurra c’era Carlo Ancelotti. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Una volta rinnovato, ho continuato a giocare con il Betis fino alla fine della stagione, poi Ancelotti diventa allenatore delquindi ho sentito ancor più interesse perché diceva ‘è la prima opzione’. Poi si è messo in contatto con il mio agente e l’interesse che il club e l’allenatore hanno mostrato per me ha reso la decisione più facile. “in un club come il, con tutta la sua storia, i suoi tifosi e lo stadio, è stato per me un ...