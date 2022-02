Dio? In fondo a destra, il libro di Scaramuzzi arriva in Francia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il cristianesimo come arma elettorale: è il tema di "Dio in fondo a destra", il libro del vaticanista di Askanews Iacopo Scaramuzzi, da poco tradotto in Francia proprio in tempo per la campagna ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il cristianesimo come arma elettorale: è il tema di "in", ildel vaticanista di Askanews Iacopo, da poco tradotto inproprio in tempo per la campagna ...

Advertising

Jerulinosenzap1 : E sei mancato come il sole in quella bufera. E ho messo a tacere voci in fondo all’anima Io da sola con me stessa c… - Methamorphose30 : @scialla__ Boh i contatti nella lista sono in fondo e poi ci sono contatti di frequente e altro in sottogruppi dio mio - mintvbasil : Io ti ho cercato dentro a quello che poi non c’era E sei mancato come il sole in quella bufera E ho messo a tacere… - mirtilliblu : “e ho messo a tacere voci in fondo all’anima io da sola con me stessa che dio solo sa quanto male ho combattuto qua… - antiwhhole : Quando mi sale un nodo in gola So che nome ha Ma non so quando li riaggiusta, mi accarezzerà Io ti ho cercato dentr… -