Curling | passione di ghiaccio

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Chi come me, fino a pochi giorni fa, pensava che ilavesse a che fare con l’arricciatura dei capelli, alzi la mano. Siamo in tantissimi, come immaginavo. Ma ora la prima cosa che ci viene in mente, quando parliamo di, non sono riccioli d’oro ma medaglie d’oro. Quelle conquistate a Pechino 2022 da Stefania Costantini e Amos Mosaner. Campioni in una disciplina per lo più incompresa – forse anche sbeffeggiata – in cui non solo il corpo, ma anche la mente gioca un ruolo fondamentale. Strategia, freddezza e intuizione scivolano sulinsieme a una pietra di quasi 20kg, dotata di manico. 11 partite vinte, l’ultima contro la Norvegia, la terra dei fiordi. Il colmo. Ma cosa ha convinto Stefania e Amos da ragazzini a iscriversi a un corso di? Se proprio volevano praticare uno ...