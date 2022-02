A Milano non è così semplice abortire (Di venerdì 11 febbraio 2022) Su quanto Milano possa o meno essere una città “femminista” ci eravamo già interrogati nei mesi scorsi, scoprendo che, nonostante sia messa meglio di altre realtà italiane, il capoluogo lombardo abbia ancora molto da fare. Ne avevamo parlato con Azzurra Muzzonigro e Florencia Andreola, urbaniste impegnate nella ricerca “Sex & the City, una prospettiva di genere sullo spazio urbano” strumento che, attraverso diversi sondaggi, ha portato alla redazione di un vero e proprio atlante di genere relativo alla città: “Milan Gender Atlas”, volume edito da Lettera Ventidue con il supporto del comune di Milano. Questo lavoro analizza la città punto per punto a partire dalla prospettiva di genere, scandagliando diversi aspetti della quotidianità e della vita femminile: dai trasporti, alla sicurezza, fino alla questione medico-sanitaria. Già, perché, come ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Su quantopossa o meno essere una città “femminista” ci eravamo già interrogati nei mesi scorsi, scoprendo che, nonostante sia messa meglio di altre realtà italiane, il capoluogo lombardo abbia ancora molto da fare. Ne avevamo parlato con Azzurra Muzzonigro e Florencia Andreola, urbaniste impegnate nella ricerca “Sex & the City, una prospettiva di genere sullo spazio urbano” strumento che, attraverso diversi sondaggi, ha portato alla redazione di un vero e proprio atlante di genere relativo alla città: “Milan Gender Atlas”, volume edito da Lettera Ventidue con il supporto del comune di. Questo lavoro analizza la città punto per punto a partire dalla prospettiva di genere, scandagliando diversi aspetti della quotidianità e della vita femminile: dai trasporti, alla sicurezza, fino alla questione medico-sanitaria. Già, perché, come ...

ItaliaViva : Ci sono magistrati e magistrati: i PM di Roma e Milano che indagano su Grillo o su vicende vicine a Conte non hanno… - AngeloCiocca : #Milano, l’assalto della #babygang al tram Atm: fa le flessioni sui binari e il lancio di sassi contro mezzo, condu… - matteosalvinimi : Milano. Fermano il tram, uno fa le flessioni sui binari, gli altri lanciano pietre e sputi. Non un anno, ma almeno… - giulyspar : @MLembo @Nonha_stata Però a Milano ci sono i dormitori, sono i clochard che non vogliono andarci - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Polizia nella casa di Giovina Mariano: 'Evidente che i fantomatici amici di Milano non esistono”. L’avvocato Nicodemo… -