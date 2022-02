Vanessa Incontrada è Fosca Innocenti | un vicequestore con un fiuto davvero eccezionale

Advertising

GrPuffo : Ma i fan di Vanessa Incontrada si salutano? #ammuzzo - qn_giorno : Fosca Innocenti, la serie con Vanessa Incontrada: quando inizia, cast e trama - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, addio dopo 15 anni? Ecco gli indizi #VanessaIncontrada - MediasetTgcom24 : Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, addio dopo 15 anni? Ecco gli indizi #VanessaIncontrada… - FrancescaVitol6 : @FredMosby_ Scuola Vanessa incontrada -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Incontrada

Un vicequestore dall'olfatto fuori dal comune, al punto che ogni fragranza percepita diventa un indizio per risolvere un caso. E' ' Fosca Innocenti ', il personaggio interpretato danella nuova fiction di Canale 5 che debutta in prima serata venerdì 11 febbraio. Nel cast ci sono anche Francesco Arca, Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Irene Ferri e Claudio ...Fosca Innocenti, la nuova fiction Mediaset con: anticipazioni, quando inizia e numero puntate Canale 5 punta sul volto rassicurante diper inaugurare il nuovo anno di Fiction Mediaset , con la miniserie Fosca ...Dall’11 febbraio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la fiction Fosca Innocenti la cui protagonista viene interpretata da Vanessa Incontrada. L’attrice, in occasione di un’intervista al ...Milano, 10 febbraio 2022 - Tutto pronto per una nuova fiction di Canale 5: sta per debuttare 'Fosca Innocenti', che vede l'attrice Vanessa Incontrada vestire i panni del vicequestore di Arezzo che dà ...