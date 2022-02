Un messaggio all'intero campionato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal News Calcio Napoli: oltre all'Europa League, serve ? Popolare a Capodichino come eroe. Come un grosso problema, in realtà rappresenta una squadra che ha attraversato mille alti e bassi. Certo, la stragrande maggioranza sono tifosi senegalesi pronti a incontrare il loro favorito, il capitano che ha alzato la Coppa Continentale per la prima volta nella storia senegalese, ma ci sono anche i tifosi del Napoli. I tifosi lo hanno accolto a braccia aperte, con entusiasmo e sollievo per il suo ritorno, tutte le preoccupazioni sono svanite. Il riso non va. Sono tornato a Napoli ed ero in pace. Grazie a tutti, ho guardato tutti i video e le cose che avete fatto mentre ero via. Sono orgoglioso di essere con te, è molto bello qui e in Senegal. Grazie a tutti", ha commentato Kalidou al suo arrivo. Sicuro per il futuro - niente male - ora desideroso di rompere il mondo, anche i colori del ... Leggi su goalnews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal News Calcio Napoli: oltre all'Europa League, serve ? Popolare a Capodichino come eroe. Come un grosso problema, in realtà rappresenta una squadra che ha attraversato mille alti e bassi. Certo, la stragrande maggioranza sono tifosi senegalesi pronti a incontrare il loro favorito, il capitano che ha alzato la Coppa Continentale per la prima volta nella storia senegalese, ma ci sono anche i tifosi del Napoli. I tifosi lo hanno accolto a braccia aperte, con entusiasmo e sollievo per il suo ritorno, tutte le preoccupazioni sono svanite. Il riso non va. Sono tornato a Napoli ed ero in pace. Grazie a tutti, ho guardato tutti i video e le cose che avete fatto mentre ero via. Sono orgoglioso di essere con te, è molto bello qui e in Senegal. Grazie a tutti", ha commentato Kalidou al suo arrivo. Sicuro per il futuro - niente male - ora desideroso di rompere il mondo, anche i colori del ...

Advertising

LuigiBrugnaro : Abbiamo fortemente voluto fare questo #Carnevale, per lanciare un messaggio di speranza soprattutto ai bambini. Sar… - francocarlo11 : @marcolillo Il messaggio è Il magistrato deve far rispettare e applicare il diritto vigente dello Stato. Il giorna… - preciousvliam : ora lancio un messaggio in codice all’Universo: ?????????????? - TroppoSara : @Armando85579128 @MattyInterista @chiara_sciuto Pensa te che ominicchio che ricorre all'alcol per stare con una don… - FabrizioSigolo : RT @mtbaldini: GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2022 17.16.59 COVID: BALDINI (IV), 'MASCHERINA ULTIMA COSA DA TOGLIERE Sono favorevole ad abolire la s… -