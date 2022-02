Traffico Roma del 10-02-2022 ore 19:00 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione code a tratti sul raccordo in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana questa complicata la situazione interna con code tra la Cassia bis e La Rustica e tanti tra la Pia la Pontina effetto anche della chiusura di via Laurentina tra il raccordo è via di Vallerano direzione Trigoria per lavori urgenti alla rete del gas la strada invece è transitabile verso Roma inevitabili le funzioni per chi prova immettersi sul raccordo della Pontina con coda a partire da Mostacciano verso il centro Nella direzione opposta è uscita da Roma si sta in fila già sulla Colombo da viale dell’Umanesimo incolonnamenti sulla tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni e tra via Prenestina e la 24 verso lo stadio Olimpico prudenza in via Cassia dove per ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione code a tratti sul raccordo in carreggiata esterna tra laFiumicino e la Tuscolana questa complicata la situazione interna con code tra la Cassia bis e La Rustica e tanti tra la Pia la Pontina effetto anche della chiusura di via Laurentina tra il raccordo è via di Vallerano direzione Trigoria per lavori urgenti alla rete del gas la strada invece è transitabile versoinevitabili le funzioni per chi prova immettersi sul raccordo della Pontina con coda a partire da Mostacciano verso il centro Nella direzione opposta è uscita dasi sta in fila già sulla Colombo da viale dell’Umanesimo incolonnamenti sulla tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni e tra via Prenestina e la 24 verso lo stadio Olimpico prudenza in via Cassia dove per ...

