Serie D, calciatore fa pipì a bordocampo: espulso e squalificato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Una vicenda particolare arriva direttamente dal campionato di Serie D. Paolo Lomasto, calciatore della Cavese, è stato squalificato per aver fatto pipì a bordocampo, l’episodio si è verificato durante la partita vinta con il risultato di 4-3 in casa del Santa Maria Cilento. Il difensore era in panchina e negli ultimi minuti del match si è alzato per riscaldarsi, poi il sorprendente cartellino rosso al 92?. Il motivo? E’ stato sorpreso a urinare a bordocampo. La conferma del provvedimento è arrivato dal giudice sportivo “per avere urinato nel campo per destinazione durante la fase di riscaldamento”, si legge nel comunicato ufficiale. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 10 febbraio 2022) Una vicenda particolare arriva direttamente dal campionato diD. Paolo Lomasto,della Cavese, è statoper aver fatto, l’episodio si è verificato durante la partita vinta con il risultato di 4-3 in casa del Santa Maria Cilento. Il difensore era in panchina e negli ultimi minuti del match si è alzato per riscaldarsi, poi il sorprendente cartellino rosso al 92?. Il motivo? E’ stato sorpreso a urinare a. La conferma del provvedimento è arrivato dal giudice sportivo “per avere urinato nel campo per destinazione durante la fase di riscaldamento”, si legge nel comunicato ufficiale. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

paolopreviti : RT @djaniceto: La parabola di Walter Casagrande, centravanti per sei anni in Italia tra Ascoli e Torino: alcol, arresti e stupefacenti. htt… - ConchitaWurstel : RT @djaniceto: La parabola di Walter Casagrande, centravanti per sei anni in Italia tra Ascoli e Torino: alcol, arresti e stupefacenti. htt… - DottSimona : RT @djaniceto: La parabola di Walter Casagrande, centravanti per sei anni in Italia tra Ascoli e Torino: alcol, arresti e stupefacenti. htt… - DjAnicetofans : RT @djaniceto: La parabola di Walter Casagrande, centravanti per sei anni in Italia tra Ascoli e Torino: alcol, arresti e stupefacenti. htt… - djaniceto : La parabola di Walter Casagrande, centravanti per sei anni in Italia tra Ascoli e Torino: alcol, arresti e stupefac… -