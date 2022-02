Pechino 2022 | l’annuncio di Sofia Goggia | niente Supergigante

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ora le speranze sono tutte rivolte alla discesa Dolorosa rinuncia per. L’azzurra ha infatti dato forfait per ilfemminile diin programma venerdì 11 febbraio. Come ha spiegato la stessa, già essere in Cina a meno di un mese dal brutto infortunio è un miracolo. La bergamasca ha svolto due giri di allenamento innella mattinata di giovedì, poi ha deciso di rientrare in villaggio olimpico e continuerà a monitorare la propria situazione fisica insieme allo staff della Commissione Medica FISI. Ora, tutte le speranze sono rivolte alla sua gara, la discesa del 15 febbraio dove comunque non è ancora certa la sua partecipazione. Ci sono comunque ottime speranze per i colori azzurri con Federica Brignone, Marta Bassino, ...