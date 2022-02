Pechino 2022, la Goggia non farà il SuperG (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sofia Goggia non parteciperà al SuperG olimpico di domani a Yanqing (ore 11 locali, le 4 di questa notte in Italia). I test effettuati oggi sulla pista di allenamento delle gare di velocità hanno dato esito negativo e la bergamasca è stata costretta a rinunciare per le sue condizioni. Resta in dubbio la partecipazione alla discesa in programma martedì 15 e le cui prove iniziano sabato.La Goggia si era fatta male domenica 23 gennaio a Cortina procurandosi in SuperG la microfrattura della testa del perone e una lesione parziale del legamento crociato del ginocchio anteriore. Arrivata a Pechino lunedì 7, martedì l`azzurra aveva messo per la prima volta gli sci sulla neve: "Non assicuro nulla, nemmeno di partecipare alla discesa. Ho pianto tutta la mattina, la pressione è enorme".Nonostante l'assenza della ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sofianon parteciperà alolimpico di domani a Yanqing (ore 11 locali, le 4 di questa notte in Italia). I test effettuati oggi sulla pista di allenamento delle gare di velocità hanno dato esito negativo e la bergamasca è stata costretta a rinunciare per le sue condizioni. Resta in dubbio la partecipazione alla discesa in programma martedì 15 e le cui prove iniziano sabato.Lasi era fatta male domenica 23 gennaio a Cortina procurandosi inla microfrattura della testa del perone e una lesione parziale del legamento crociato del ginocchio anteriore. Arrivata alunedì 7, martedì l`azzurra aveva messo per la prima volta gli sci sulla neve: "Non assicuro nulla, nemmeno di partecipare alla discesa. Ho pianto tutta la mattina, la pressione è enorme".Nonostante l'assenza della ...

Advertising

Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - Eurosport_IT : 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10… - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - Dome689 : RT @TgLa7: #Pechino22 ottava medaglia per l'Italia, in sette discipline diverse, ai Giochi di Pechino #TgLa7 #10febbraio #Bejing2022 https… - sportface2016 : #Beijing2022 | Laura #Pirovano: 'Guardare le gare in TV è sofferenza: ora vedo la luce' -