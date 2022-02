Olimpiadi Pechino 2022, Sofia Goggia non partecipa al SuperG: punta a essere in gara nella discesa libera del 15 febbraio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sofia Goggia non parteciperà al SuperGigante femminile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: la gara è in programma per la giornata di domani a Yanging. Ad annunciarlo è la Federazione italiana degli sport invernali, che ha aggiunto alcune informazione sulle attività della sciatrice azzurra: nella mattinata di giovedì Goggia ha svolto due giri di allenamento in SuperG, ma ha poi deciso di rientrare al villaggio olimpico. La sciatrice bergamasca continuerà a sciare monitorando la propria condizione fisica con lo staff della Commissione Medica Fisi per provare ad essere in gara nella discesa libera del 15 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022)non parteciperà aligante femminile delleinvernali di: laè in programma per la giornata di domani a Yanging. Ad annunciarlo è la Federazione italiana degli sport invernali, che ha aggiunto alcune informazione sulle attività della sciatrice azzurra:mattinata di giovedìha svolto due giri di allenamento in, ma ha poi deciso di rientrare al villaggio olimpico. La sciatrice bergamasca continuerà a sciare monitorando la propria condizione fisica con lo staff della Commissione Medica Fisi per provare adindel 15 ...

