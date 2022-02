Manila Nazzaro, crisi con Lorenzo Amoruso? Il presagio spiazza (Di giovedì 10 febbraio 2022) Manila Nazzaro in crisi con Lorenzo Amoruso? Dopo i post social dello sportivo le corse sembrano davvero arrivate ad un punto di rottura e lei potrebbe scoprirlo nel peggiore dei modi. Si torna a parlare del Gf Vip e nello specifico della crisi che sembra essersi aperta tra una delle vip e il suo compagno che proprio nel corso della scorsa puntata si è lasciato andare ad un commento social che ha lasciato tutti di stucco. screen tvLa cosa ancora più grave è che l’ex Miss Italia dentro la casa più spiata d’Italia è ignara di tutto e prosegue il suo percorso senza la minima preoccupazione e come se non bastasse pare proprio che la notizia le possa anche venire detta proprio nel giorno di San Valentino. Nel corso delle scorse ore infatti è stata proprio lei ad ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 febbraio 2022)incon? Dopo i post social dello sportivo le corse sembrano davvero arrivate ad un punto di rottura e lei potrebbe scoprirlo nel peggiore dei modi. Si torna a parlare del Gf Vip e nello specifico dellache sembra essersi aperta tra una delle vip e il suo compagno che proprio nel corso della scorsa puntata si è lasciato andare ad un commento social che ha lasciato tutti di stucco. screen tvLa cosa ancora più grave è che l’ex Miss Italia dentro la casa più spiata d’Italia è ignara di tutto e prosegue il suo percorso senza la minima preoccupazione e come se non bastasse pare proprio che la notizia le possa anche venire detta proprio nel giorno di San Valentino. Nel corso delle scorse ore infatti è stata proprio lei ad ...

