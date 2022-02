Inflazione record negli Stati Uniti, raggiunto il picco del 7,5%. Non accadeva dal 1982 (Di giovedì 10 febbraio 2022) l'effetto dell'accelerazione economica del post pandemia, un dato che mette in allarme Wall Street. Anche in Europa dove sfiora il 5%, l'Inflazione comincia ad allarmare i mercati Leggi su tg.la7 (Di giovedì 10 febbraio 2022) l'effetto dell'accelerazione economica del post pandemia, un dato che mette in allarme Wall Street. Anche in Europa dove sfiora il 5%, l'comincia ad allarmare i mercati

Advertising

galeazzobignami : Spread raddoppiato Debito pubblico record PIL che rimbalza del 6%, dopo aver perso il 9% Inflazione dallo 0,6% al… - Agenzia_Italia : ?? ??L'inflazione in Usa batte tutti i record e vola al 7,5%. Mai così alta da 40 anni - marattin : Questo grafico ci dice quanto ci è costato, ogni anno, emettere debito pubblico. L’anno scorso il record minimo: 0,… - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: Nonostante le fanfare per la crescita record nel 2021, l’Italia non è tornata ai livelli pre-Covid. L'inflazione è il p… - DomaniGiornale : Nonostante le fanfare per la crescita record nel 2021, l’Italia non è tornata ai livelli pre-Covid. L'inflazione è… -