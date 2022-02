Il mantello di Arlecchino approda nei quartieri

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Bergamo. Dopo diversi mesi di lavoro “sotto traccia”, da febbraio entra nel vivo “Ildi”, progetto ideato da TTB Teatro tascabile di Bergamo con Hg80 Impresa sociale, sostenuto dall’Assessorato alla Cultura e condiviso dalle Reti di quartiere, finanziato dal Bando Per la Cultura di Fondazione Cariplo. Obiettivo dell’innovativo progetto artistico è quello di attivare, in questa fase di rinascita dopo il periodo più difficile dell’emergenza sanitaria, processi generativi e rigenerativi sociali attraverso un’operazione culturale partecipata e diffusa neidella città. Un modello culturale di grande valore per il momento storico che stiamo attraversando, che l’Amministrazione intende sviluppare anche in previsione del 2023, quando Bergamo e Brescia saranno Capitale Italiana della Cultura. Anche il nome, ...