Firenze Rocks 2022, nella line-up si aggiungono i Placebo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Firenze Rocks continua a sorprendere svelando i nomi delle grandi band internazionali che saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze il prossimo giugno: si aggiungono alla lineup dell’edizione 2022 anche i Placebo, sul palco prima dei Muse nella seconda giornata del festival, venerdì 17 giugno. Firenze Rocks 2022, il 17 giugno con i Muse anche i Placebo È un grande ritorno dopo 5 anni per la storica band, che era stata già ospite del festival alla sua prima edizione del 2017. In attività dal 1994, i Placebo hanno rivoluzionato la storia del rock e dell’elettronica portando sul palco generi diversi e fusi tra di loro per creare un sound unico. Con oltre 14 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022)continua a sorprendere svelando i nomi delle grandi band internazionali che saliranno sul palco della Visarno Arena diil prossimo giugno: siallaup dell’edizioneanche i, sul palco prima dei Museseconda giornata del festival, venerdì 17 giugno., il 17 giugno con i Muse anche iÈ un grande ritorno dopo 5 anni per la storica band, che era stata già ospite del festival alla sua prima edizione del 2017. In attività dal 1994, ihanno rivoluzionato la storia del rock e dell’elettronica portando sul palco generi diversi e fusi tra di loro per creare un sound unico. Con oltre 14 ...

Advertising

VivaTicket : I @PLACEBOWORLD tornano a infiammare il palco della Visarno Arena @FirenzeRocks! La band che ha fuso rock ed elett… - TicketOneIT : Firenze Rocks ??Si aggiungono alla lineup dell’edizione 2022 anche i Placebo, sul palco prima dei Muse nella second… - Lucavad72 : RT @VirginRadioIT: Placebo: UFFICIALE in concerto a @FirenzeRocks il 17 giugno 2022 ?? Tutte le info. La band di Brian Molko sarà protagonis… - VirginRadioIT : Placebo: UFFICIALE in concerto a @FirenzeRocks il 17 giugno 2022 ?? Tutte le info. La band di Brian Molko sarà prota… - indipendente : I #Placebo si aggiungono ai #Muse sul palco di Firenze Rocks! ?? La band che ha fuso rock ed elettronica in un soun… -