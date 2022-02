Covid, operazione dei Nas in tutta Italia: chiusi 21 punti prelievo per tamponi rapidi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo aver verificato la corretta esecuzione dei tamponi rapidi Covid e le condizioni igieniche, i carabinieri dei Nas hanno chiuso 21 punti di prelievo in tutta Italia. I controlli sono stati avviati '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo aver verificato la corretta esecuzione deie le condizioni igieniche, i carabinieri dei Nas hanno chiuso 21diin. I controlli sono stati avviati '...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, operazione dei Nas in tutta Italia: chiusi 21 punti prelievo per tamponi rapidi #covid #campobasso… - MediasetTgcom24 : Truffa su fondi Covid, 10 arresti nell'operazione Warranty in 4 Regioni #covid #truffa #gdf #lazio #covid… - Agenzia_Ansa : Truffa sui fondi Covid, 10 arresti nell'operazione Warranty #ANSA - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Truffa sui fondi Covid, 10 arresti nell'operazione Warranty #ANSA - Paola63689975 : RT @MediasetTgcom24: Covid, operazione dei Nas in tutta Italia: chiusi 21 punti prelievo per tamponi rapidi #covid #campobasso https://t.c… -