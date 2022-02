Antonella Clerici dalla parte di Emma (e delle donne): “Voletevi bene e fregatevene” (Di giovedì 10 febbraio 2022) delle sue splendide esibizioni a Sanremo 2022, non è certo rimasto solo qualche look scintillante (e da alcuni considerato sopra le righe): Emma Marrone ci ha regalato bellissime emozioni, e ridurre tutto ad un paio di calze a rete è quantomeno deludente. Senza parlare del bodyshaming, ovviamente. La cantante salentina ha ricevuto durissime critiche, alle quali ha risposto a meraviglia. Ma anche Antonella Clerici ha voluto dire la sua, lanciando un messaggio importante. Antonella Clerici, il supporto a Emma Nei giorni scorsi, Emma ha ricevuto alcune critiche ad uno dei suoi look sfoggiati sul palco dell’Ariston. Quest’anno, in gara con una canzone bellissima, l’artista ha infatti scelto abiti splendidi e molto audaci, perfettamente in linea con il suo ... Leggi su dilei (Di giovedì 10 febbraio 2022)sue splendide esibizioni a Sanremo 2022, non è certo rimasto solo qualche look scintillante (e da alcuni considerato sopra le righe):Marrone ci ha regalato bellissime emozioni, e ridurre tutto ad un paio di calze a rete è quantomeno deludente. Senza parlare del bodyshaming, ovviamente. La cantante salentina ha ricevuto durissime critiche, alle quali ha risposto a meraviglia. Ma ancheha voluto dire la sua, lanciando un messaggio importante., il supporto aNei giorni scorsi,ha ricevuto alcune critiche ad uno dei suoi look sfoggiati sul palco dell’Ariston. Quest’anno, in gara con una canzone bellissima, l’artista ha infatti scelto abiti splendidi e molto audaci, perfettamente in linea con il suo ...

