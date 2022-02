Silvia Toffanin conduttrice di Striscia la Notizia | è ufficiale

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)– dopo molteplici no – ha accettato la richiesta dell’azienda di condurre anche altro, a parte Verissimo. Il primo programma a cui ha detto sì èla, il tg satirico di Canale 5 che condurrà per un’intera settimana. Sorpresa! Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di @in coppia con @EzioGreggio, arriva unad’eccezione: la nostraLapic.twitter.com/IHVGyAvjrY — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) February 9, 2022 Lasiederà dietro il bancone dilada lunedì 21 febbraio a venerdì 26 febbraio al ...

Striscia : Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una conduttrice d'eccezione: #SilviaToffanin.

Novità in arrivo a Striscia la Notizia : per la prima voltacondurrà lo storico tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. Cambio di guardia, dunque, al timone del programma dopo l'annunciata positività dio Enzo Iacchetti dei giorni ...Grandi novità a Striscia la Notizia . Da lunedì 21 febbraio 2022 dietro al bancone del più famoso Tg satirico della tv italiana arriva una conduttrice d'eccezione:. La padrona di casa di Verissimo sbarca in una delle trasmissioni di punta di Canale 5, rete ammiraglia del gruppo Mediaset.nuova conduttrice del tg satirico Striscia ...Un’edizione parecchio bislacca quella di Striscia la notizia in questa stagione televisiva. Andrà meglio a Silvia Toffanin? Un’altra prima volta per la Toffanin che quest’anno è stata chiamata a raddo ...La coppia Greggio-Toffanin resterà al timone per l’intera settimana, per poi passare il testimone – lunedì 28 febbraio – a Francesca Manzini e Gerry Scotti Per la Toffanin è la prima voltal al tg sati ...