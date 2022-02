Sfratti sbloccati dopo due anni | nella Bergamasca a rischio 1 578 famiglie

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sfratti sbloccati

Giornale di Brescia

Ma poi nel 2021, sotto pressione di Confedilizia e altri interessi privati, glivengono progressivamente. E diventa chiaro che no, non andrà tutto bene. Non è possibile che ci siano ...Leggi anchegli: colpite due famiglie al giorno Inquilino abusivo a Mompiano, chiesti due anni di carcere "Ho fatto domanda per una casa popolare - continua - ma dai Servizi sociali ...Griglia Timeline Grafo ...L'ad del centro studi sull'allarme lanciato da Sunia su oltre 2mila sfratti in arrivo a Bologna: "Capisco lo stop al consumo di suolo, ma bisogna ...