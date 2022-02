Quando il Codacons fa più ridere di Lercio (ma non lo sa) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Oggi sui social impazza l’abbaglio – chiamiamolo così, per carità cristiana – preso dal Codacons con Lercio, il finto giornale online con titoli spesso esilaranti. Viene in mente il meme “Ah, ma non è Lercio”. Solo che nel caso del Codacons vale l’esatto contrario. La notizia in effetti non è tanto l’ennesimo attacco dell’associazione di difesa dei consumatori, ma la replica di Lercio. Perché se è vero che il Codacons ha stufato con i suoi comunicati giornalieri contro tizio e caio – tanto che ormai nessuno gli dà più peso – l’attacco a Lercio ha permesso ai simpatici redattori della testata satirica di dare una risposta epica. Come si direbbe sui social. Ma andiamo per ordine. Lercio fa un titolo alla Lercio e sfotte il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Oggi sui social impazza l’abbaglio – chiamiamolo così, per carità cristiana – preso dalcon, il finto giornale online con titoli spesso esilaranti. Viene in mente il meme “Ah, ma non è”. Solo che nel caso delvale l’esatto contrario. La notizia in effetti non è tanto l’ennesimo attacco dell’associazione di difesa dei consumatori, ma la replica di. Perché se è vero che ilha stufato con i suoi comunicati giornalieri contro tizio e caio – tanto che ormai nessuno gli dà più peso – l’attacco aha permesso ai simpatici redattori della testata satirica di dare una risposta epica. Come si direbbe sui social. Ma andiamo per ordine.fa un titolo allae sfotte il ...

raccoinviaggio : @greenMe_it Il #Codacons oramai non sa che pesci prendere. Quando un'associazione vive male la propria esistenza, s… - miccebbasta : RT @DarioBallini: Quando pensi che il #Codacons abbia toccato il fondo, eccoli pronti a sorprenderci: HANNO DIFFIDATO LERCIO. NO. DICO.… - micioruffi : RT @DarioBallini: Quando pensi che il #Codacons abbia toccato il fondo, eccoli pronti a sorprenderci: HANNO DIFFIDATO LERCIO. NO. DICO.… - IlPrimatoN : 'Ah, ma non è Lercio', l'associazione di Rienzi cintura nera di umorismo involontario #codacons ?Adolfo Spezzaferr… - LOLAPEREZ16 : RT @DarioBallini: Quando pensi che il #Codacons abbia toccato il fondo, eccoli pronti a sorprenderci: HANNO DIFFIDATO LERCIO. NO. DICO.… -