Preghiera del mattino 9 Febbraio 2022: “Aiutami a non temere ma a credere” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria.a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

CardRavasi : #CTCF La preghiera attribuita a san Tommaso Moro: «Dammi, Signore, una buona digestione, e anche qualcosa da digeri… - Rvaticanaitalia : “Il senso dell’umorismo è una medicina: fa bene al cuore e dà tanta gioia. Da 40 anni prego ogni giorno la preghier… - lucianonobili : Cinque giorni in un pozzo, la memoria di tutti ad Alfredino, eroi che hanno scavato a mani nude per ore, senza pace… - Nazario20266720 : RT @MaterVerbi: Ti affido,Padre,la preghiera degli ultimi, dei sofferenti, degli anziani e dei giovani. Ti affido la preghiera di chi non… - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - Per un cuore capace di ascolto In molte parti dei vangeli Gesù denuncia che ci sono persone che… -