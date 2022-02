Oscar 2022: Javier Bardem e Penélope Cruz fanno la storia con le loro nomination (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Javier Bardem e Penélope Cruz, marito e moglie nella vita, fanno la storia con le loro nomination per Being the Ricardos e Madres Paralelas. Javier Bardem e Penélope Cruz, una delle coppie più belle dello star systerm, fanno la storia degli Oscar con le loro nomination arrivate nella stessa annata. I due divi spagnoli sono la sesta coppia sposata a ricevere candidature nella categoria recitazione nella stessa annata. Javier Bardem è candidato come attore non protagonista per il biopic di Aaron Sorkin Being the Ricardos, dove interpreta il musicista e attore cubano Desi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 febbraio 2022), marito e moglie nella vita,lacon leper Being the Ricardos e Madres Paralelas., una delle coppie più belle dello star systerm,ladeglicon learrivate nella stessa annata. I due divi spagnoli sono la sesta coppia sposata a ricevere candidature nella categoria recitazione nella stessa annata.è candidato come attore non protagonista per il biopic di Aaron Sorkin Being the Ricardos, dove interpreta il musicista e attore cubano Desi ...

