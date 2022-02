Olimpiadi Pechino 2022 | riscontrato caso sospetto di doping russo

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - sportface2016 : #Beijing2022 | Riscontrato caso sospetto di doping russo - TibetNews11 : Yongqing Ram si ritira dalle #Olimpiadi invernali di Pechino a causa di un infortunio -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pechino

CALENDARIO E ITALIANI IN GARAINVERNALI2022 GIOVEDI' 10 FEBBRAIO 02.05, CURLING: sessione 1 round robin donne (Gran Bretagna - Svizzera, Danimarca - Cina, Svezia - Giappone, ROC - USA) 02.30, SNOWBOARD: prima ...Dopo una quinta giornata senza medaglie l'Italia prova a riscattarsi anche se il programma non sorride agli azzurri. Nella sesta giornata delledi202 quasi tutte le speranze di uscire con una medaglia provengono dallo snowboardcross maschile , anche se sarà tutt'altro semplice. Andiamo a vedere cosa ci aspetta in questo ...Non tutte le ciambelle escono con il buco. Si introduce così il discorso per parlare di quanto accaduto nelle semifinali della staffetta femminile dello short track alle Olimpiadi Invernali di Pechino ...PECHINO 2022 - Il riassunto della giornata dell'8 febbraio alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. 5ª giornata di gare e per la prima volta dal via dei Giochi, zero medaglie portate a casa dai ...