(Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Sto ‘sciacchiando’, non mitanto, però, dai, piano, piano”. Così,– con due storie pubblicate su Instagram – aggiorna i tifosi sulle sue condizioni di salute. Dopo l’infortunio al ginocchio, dello scorso 23 gennaio, ora si trova a Pechino per i Giochi invernali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Olimpiadi, il videomessaggio di Sofia Goggia dalla Cina: “Sto ‘schiacchiando’, non mi espongo” - JillUbertoALS89 : il Matsuyama Ballet Group giapponese invierà un videomessaggio all'Associazione del popolo cinese per l'Amicizia St… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi videomessaggio

il Dolomiti

... che ha messo in guardia da possibili attacchi informatici durante leinvernali di ... che diffonde programmi delle tv di Stato, con la trasmissione di unche promette ...Pechino 2022 può rappresentare un modello virtuoso anche per le prossimeInvernali che si ... come ha ricordato l'Ambasciatore Li Junhua in unproiettato all'inizio di una ...Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, combatti con noi! Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di continuare a pubblicare un giornale online ricco di ...Xi Jinping in persona - il leader più potente nel paese dai tempi di Mao Zedong - ha fatto grandi promesse al riguardo: queste Olimpiadi cinesi saranno “sicure e splendide”, ha detto l’altro ieri in ...